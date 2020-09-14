شكرا لقرائتكم محمد عمر: مباراة الأهلي والاتحاد لقاء مدربين تألق خلاله طلعت يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد محمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق أن هدف طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري من مباراته ضد الأهلي كان ألا يخسر من الأحمر وأرى أنها أهم نقطة له في الدوري بسبب الحالة المعنوية للاعبين بعد النتائج السابقة.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "طرد أحمد فتحي كان نقطة مفصلية وحرر سيسيه في الشوط الثاني".

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وأضاف: "كان هناك إجادة لعمرو الميداني كليبرو متقدم لأنه أغلق المساحة أمام وسط الأهلي.

وتابع: "مباراة اليوم بين الأهلي والاتحاد كانت مباراة مدربينو تألق خلالها طلعت يوسف".