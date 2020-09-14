شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يبدأ مهمته مع بهلا العمانى بـ 4 صفقات مصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى عبد الناصر محمد المدير الفنى السابق لفريق نادي مصر اتفاقه مع مسئولو نادى بهلا العمانى لتولى تدريب الفريق فى المباريات المتبقية من الدورى الحالى مع البقاء مع الفريق فى الموسم الجديد.

وأرسل عبد الناصر محمد صورة جواز سفره إلى مسئولو بهلا من أجل استخراج التاشيرة واتمام الإجراءات هناك خاصة أن الإدارة تسعى لسفره سريعا إلى عمان لبدء الإستعداد لمباراة الفريق القادمة والتى تحدد لها يوم 23 أكتوبر المقبل.

واتفق عبد الناصر محمد على الحصول على راتب شهرى يفوق ما كان يحصل عليه فى نادى مصر بالإضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى مع توفير سكن فاخر ووسيلة تنقل أثناء وجوده فى عمان.

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واتفق مدرب مصر السابق على التعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم الفريق بالشكل الذى يخدم مخططه فى الحصول على البطولات مع بهلا العمانى.

ويعاونه خلال رحلته فى عمان مصطفي عسكر فى منصب المدرب العام ووسام اسماعيل مدرباً لحراس المرمى.

وأكد عبدالناصر محمد أنه سعيد بالإقدام على هذه الخطوة خصوصا فى ظل تمسك ادارة بهلا بالتعاقد معى وتوفير كافة سبل الدعم وأنه فى انتظار استخراج التأشيرات الخاصة بكل أفراد الجهاز الفنى الذى سيعاونه خلال هذه الرحلة.