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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري



تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز ، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي اليوم في الدوري المصري.. حقيقة توقيع محمد ابراهيم للأحمر



أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.. أوضح محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة لإدارة النادي الأهلي حقيقة توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، على الرغم من دخول اللاعب في مفاوضات مكثفة للانتقال للأهلي طوال الفترة الماضية، وأكد محمد إبراهيم أنه لم يوقع لبيراميدز أو لأي نادي أخر مشدداً أنه لن يوقع لأي نادي قبل موافقة المقاصة خاصة وأنه مرتبط بعقد مع الفريق الفيومي ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ونفى مصدر مطلع داخل النادى الأهلى الأنباء التى ترددت عن وجود شرط جزائى فى عقد محمد إبراهيم مع نادى المقاصة، وبالتالى يتسنى للإدارة الحمراء دفع الشرط الجزائى وضم محمد إبراهيم دون موافقة مصر المقاصة، وقال "نلجأ للطرق الشرعية لضم أى لاعب، ومنهم محمد إبراهيم الذى يرتبط بعقد ممتد مع المقاصة حتى نهاية الموسم المقبل.. هناك أندية ترغب فى ضم اللاعب أيضاً منها بيراميدز، إلا أننا نعول على رغبة اللاعب الذى أكد أن الأهلى هو الخيار الأول بالنسبة له".

واستطلع مسئولو الأهلى طلبات نظرائهم فى مصر المقاصة حول بيع محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

وعرض الأهلى شراء محمد إبراهيم مقابل 10 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يشترط مصر المقاصة الحصول على 30 مليون جنيه، خاصة بعد تلقى الفريق الفيومى عرضاً بهذه القيمة من بيراميدز ما يعنى أن الفرق بين عرض الأهلى وطلبات المقاصة هو 20 مليون جنيه، وحصل المقاصة على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته.

أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.. الصافرة رقم 28 من نور الدين للأحمر



أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.. أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى المقرر لها اليوم في الثامنة و النص مساءا بإستاد برج العرب بالأسكندرية إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين ، و يعاونه طاقم مكون من تحسين ابو السادات وشهاب راشد، ومحمد العدوي حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة حكم فيديو، ومبروك نبيل مساعدًا له ، و تأتى مباراة اليوم بين الأهلى والاتحاد السكندرى لتكون المواجهة الـ 28 التي يديرها نور الدين إدارتها للأهلى، حيث سبق وأدار 27 مباراة للأهلى ، وكانت صافرته وش السعد على الفريق الأحمر، وحقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 5 وخسر لقاءً وحيداً.

اخر مباراة أدارها نور الدين للأحمر كانت أمام الجونة في الجولة الثانية و العشرون من البطولة المحلية ، و انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد .

ويدخل الأهلي مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقي المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدوري مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم في المسابقة ، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

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أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.. عاشور يترقب التتويج رقم 37 مع الأحمر



أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.. رغم رحيله عن الأهلى بنهاية تعاقده فى الموسم الحالى، وتوجيه الشكر إليه من قبل الإدارة الحمراء، ما زال حسام عاشور كابتن الأهلى السابق، يترقب إضافة بطولة جديدة إلى رصيده الضخم من الألقاب مع الفريق الأحمر، عندما يلتقى الأهلى فى مباراة حسم الدورى العام مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب برج العرب، حيث يحتاج المارد الأحمر إلى ثلاث نقاط فقط لحسم البطولة فى ظل انفراده بالصدارة برصيد 71 نقطة، وذلك قبل نهاية الموسم بـ 7 أسابيع كاملة، وفى حالة تتويج الأهلى باللقب سيرفع عاشور رصيده من بطولات الدورى مع الأهلى إلى 13 لقب، بينما يرفع رصيده من الألقاب بشكل عام إلى 37 بطولة جميعها مع الأهلى الذى لم يلعب عاشور لغيره على مدار مسيرته الكروية.

ويعد حسام عاشور أكثر لاعب مثل النادي الأهلي، حيث شارك في 514 مباراة مع الفريق الأول بالمارد الأحمر، في مختلف المباريات سواء المحلية أو الإفريقية أو القارية، أحرز خلالهم 3 أهداف كانوا جميعًا في مسابقة الدوري العام.

وكان عاشور نواة للجيل الذهبي للنادي الأهلي في بداية الألفينات، حيث تم تصعيده من قِبَل مانويل جوزيه، المدير الفني الأسطوري للقعلة الحمراء في عام 2004.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 36 لقباً مع النادي الأهلي ، ولا ينافسه في هذا الرقم سوى عمره الذي وصل إلى 34 عاماً، بطولات عاشور جاءت بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.. تسليم الدرع أمام بيراميدز



أهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.. يتسلم النادى الأهلى درع الدورى الممتاز يوم 11 أكتوبر المقبل فى مباراته الأخيرة على ملعبه بالدورى أمام بيراميدز حال حسم اللقب الليلة فى مواجهة الإتحاد السكندرى فى الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، و كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حال حسم النادى الأهلي لقب الدورى أمام زعيم الثغر سيتم تسليم الأهلي درع البطولة فى آخر مباراة على ملعب الأهلي، كما هو الحال بمعظم المسابقات، أو تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة من قبل الجبلاية والشركة الراعية، كما حدث الموسم الماضى.

يدخل الأحمر المباراة مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة.

ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.

جهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للإحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى.