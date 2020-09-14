أيمن عبد العزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالزمالك وخليل لمدرسة الكرة

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جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين بالنادي موافقة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور علي تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وعلى خليل مديرا لمدرسة الكرة الأساسيه وهاني عبادة مديرا إداريا لمدرسة الكرة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها منصور فى حضور حمادة أنور عضو المجلس والمشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي. قرر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالزمالك ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلا من الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل. Advertisements وجاء قرار منصور بسبب قرار وزير الأوقاف بمنع فتح قاعات العزاء بسبب انتشار فيروس كورونا. وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر. هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من تشفى ‏في وفاة الراحل عزمي مجاهد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في ‏الكرة الطائرة.‏

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