شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف أسباب تعادل الأهلي ضد الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فند محمد يوسف المدرب السابق بالنادي الأهلي أسباب خسارة الفريق نقطتين وحسم لقب الدوري المصري الممتاز بعد التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري اليوم ضمن مباريات الجولة 27 من عمر البطولة.

أكد محمد يوسف أن هناك أخطاء في التشكيل تتمثل في الدفع بثنائي في مركز رأس الحربة وهما مروان محسن وأليو بادجي بالإضافة الى جونيور أجايي وهو الأمر الذي كان واجباً الاحتفاظ بأحدهم أو اثنين والدفع بمجدي قفشه من البداية وهو أمر أثر على إدارة رينيه فايلر للمباراة.

أضاف محمد يوسف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المذاع عبر قناة النادي أن محمد الشناوي استطاع انقاذ الفريق من خسارة أمام زعيم الثغر نتيجة تألقه اللافت وإنقاذه بخلاف ضربة الجزاء الى العديد من الفرص الهامة.

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وتحدث محمد يوسف عن أن نزول 3 لاعبين دفعة واحدة لإنقاذ الثلث الهجومي من حالة التخبط التي اصابته في المباراة وهو ما ظهر في المواجهة بشكل غير عادي.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز ، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.