شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: إدارة إبراهيم نور الدين للمباريات تساهم في تعطيل اللعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق أن الفريق الكروي الأول بقيادة رينيه فايلر المدير الفني لم يمتلك الأجنحة التي تمتلك السرعات حتى استعان بعدد من اللاعبين البدلاء أمثال وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا وهو ما أثر سلبا على أداء القلعة الحمراء أمام الاتحاد السكندري.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

أضاف عادل مصطفى خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة الأهلي الفضائية: هناك علامة استفهام على الطريقة أيضاً التي يدير بها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء المواجهة خاصة وأنه عطل اللعب بسبب انفعالاته وطريقته في إدارته.

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وشدد عادل مصطفى على أن إبراهيم نور الدين عليه مراجعة انفعالاته وتعطيله للعب مشيراً الى أن الحكم الدولي تسبب في خروج اللاعبين والجهاز الفني عن التركيز المطلوب بهذه الطريقة التي يدير بها المباراة.

وأوضح عادل مصطفى أن الأهلي على بعد مباراة واحدة للحصول على الدوري المصري الممتاز وبالتالي لا يوجد مشكلة في التعادل اليوم وان كانت الجماهير تمني النفس بعودة الفريق الى القاهرة من الإسكندرية بلقب الدوري المصري.