شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: أداء الأهلي في الشوط الأول أقل من المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب لاعب الأهلي السابق أن أداء الشوط الأول من جانب فريق السويسري رينيه فايلر أمام الاتحاد السكندري أقل من المتوسط في ظل عدم وجود لاعب صانع ألعاب في وسط الفريق يكون بمقدوره لم خطوط الفريق بالكامل.

وقال علاء ميهوب في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة الأهلي الفضائية أن التنظيم الجيد وغلق كل المراكز الخلفية منح طلعت يوسف الأفضلية لأنه استطاع أن يخرج بالسيناريو الذي وضعه كما هو.

وتمنى علاء ميهوب ان يغير رينيه فايلر من طريقة اللعب في الشوط الثاني وتعزيز خط الوسط بلاعب قادر على ربط اللاعبين وصناعة الفرص وخاصة محمد مجدي قفشة الذي يعد الأقرب للمشاركة.

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وانتقد علاء ميهوب أداء الثنائي الهجومي مروان محسن وأليو بادجي قائلاً: "يقدمون نفس المهام وكأنهم لاعب واحد وهو أمر غير مقبول كروياً".

وإنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز بالتعادل السلبي، ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى، ويجلس على دكة الأهلى كل من: مصطفى شوبير وعربى بدر وجيرالدو وأحمد فتحى ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا، فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.