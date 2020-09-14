شكرا لقرائتكم كاف يقرر دعم الأندية فى نصف النهائى الأفريقى بـ50 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، دعم الأندية المشاركة فى نصف نهائى ونهائى مسابقات الكاف خلال النسخة الجارية بمبلغ 50 ألف دولار، حيث سيكون الدعم للفريق المسافر بسبب جائحة كورونا وليس صاحب الملعب، ومن المقرر أن تشهد مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا تواجد الأهلى والزمالك ممثلان عن مصر، فيما سيلتقى فريق بيراميدز ممثل مصر نظيره حوريا الغينى، فى نصف نهائى الكونفدرالية.

وأعلن الزمالك عبر موقع الرسمى للنادى، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حدد موعد مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربى والتى تقام بالمغرب، يوم 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، فيما من المقرر، أن يلتقى الأهلى مع الوداد البيضاوى يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب دور نصف النهائى، فيما ستقام مباراة العودة بمصر، يوم 23 من الشهر نفسه.

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وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى فى ربع النهائى، بالفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة 3 / 1، قبل أن يخسر فى العودة بتونس بهدف دون رد، ليتأهل بنتيجة المباراتين، فيما تأهل الأهلى إلى منافسات هذا الدور بعدما فاز على صن داونز الجنوب إفريقى، بهدفين دون رد فى ذهاب دور ربع النهائى، فيما تعادل فى مباراة العودة بجنوب إفريقيا بهدف لمثله.

يذكر، أن الزمالك قد حقق بالأمس فوزا هاما على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد.

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.