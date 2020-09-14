شكرا لقرائتكم شاهد.. مؤمن زكريا يزين قمصان لاعبي الاتحاد السكندري ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر لاعبو نادي الاتحاد السكندري بقميص عليه صورة مؤمن زكريا لاعبي الأهلي قبل انطلاق مواجهة الفريقين.

إنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز بالتعادل السلبي، ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى، ويجلس على دكة الأهلى كل من: مصطفى شوبير وعربى بدر وجيرالدو وأحمد فتحى ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا، فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.

ويحتاج فيه الأهلي للفوز من أجل حسم بطولة الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخ النادي،ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.