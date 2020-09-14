شكرا لقرائتكم نيمار يشتكي من العنصرية.. "تمنيت ضرب غونزاليس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ادعى النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب ألفارو غونزاليس، لاعب مرسيليا خلال مباراة الفريقين مساء الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت مشاجرة بين لاعبي الفريقين في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليطرد الحكم خمسة لاعبين.

وطرد نيمار بسبب توجيه ضربة إلى غونزاليس، وقد ادعى النجم البرازيلي أن الأخير وجه له إساءة عنصرية. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن لاعبي باريس سان جيرمان اشتكوا بالفعل من غونزاليس وأن نيمار قال: العنصرية ، لا. عدة مرات وأشار إلى لاعب مرسيليا.

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وكان نيمار واحدا من خمسة لاعبين طردهم الحكم إثر مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، وقال لدى خروجه من أرض الملعب: كانت هذه إساءة عنصرية، لذلك وجهت له الضربة. وعقب المباراة، كتب نيمار عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" : نادم فقط على عدم توجيه ضربة لذلك الأحمق في وجهه.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نيمار، بعد أن فحص اللقطة التي أظهرت تصرف اللاعب البرازيلي، عبر نظام حكم الفيديو المساعد "فار". وقال نيمار : كان من السهل على نظام فار رصد عدائيتي. الآن أريد أن أراه يلتقط الصورة التي يناديني فيها ذلك العنصري بالقرد هذا ما أريد رؤيته.

وانتهت المباراة بفوز مرسيليا 1 -صفر وكانت الهزيمة هي الثانية لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم، حيث خسر أمام لنس صفر - 1 يوم الخميس الماضي.