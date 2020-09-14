شكرا لقرائتكم ماركو مارين ينقل أهلي جدة إلى ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف أهلي جدة بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما سجل الألماني ماركو مارين هدف الفوز على الشرطة العراقي يوم الاثنين.

وصمد الشرطة بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعد طرد علي مهاوي لكن مارين، جناح تشيلسي الإنجليزي السابق، أحرز هدفا متأخرا بتسديدة منخفضة قبل ثلاث دقائق على النهاية، ليضمن تأهل فريقه إلى الدور الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين مقابل نقطة واحدة للشرطة مثل الاستقلال الإيراني عقب انسحاب الوحدة الإماراتي.