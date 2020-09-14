شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري يكشف كواليس الفوز على طنطا برباعية والاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن سعادته لبالغة بعد الفوز الكبير الذى حققه فريقه برباعية نظيفة على حساب طنطا فى مباراة الجولة 27 بالدورى وقال كشرى فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: ربنا بيكافئنا رغم الغيابات وبجهز فرقتين بسبب الغيابات حتى التغييرات كان لها دور كبير ومنحنا أكثر من لاعب الفرصة لأننا سنجحتاجهم فى المباريات المقبلة وأشكر اللاعبين جداً على هذه النتيجة الكبيرة والقادم أفضل وأهدى هذا الفوز للجماهير والإدرة

واصل: فرق القاع تركيزها أعلى فى المباريات الأخيرة لأنها فى نفس المستوى معنا ولذلك كان مباراة طنطا مهمة، ونحضر لمباراة الزمالك، ونعلم حجمه وأنه من أندية القمة ولكننا سنبدأ بالعمل من الآن مثل باقى المباريات

اختتم: سعيد بمحمد إسماعيل المدافع الهداف الذى أحرز ثلاثة أهداف حتى الآن مع الفريق، وعودة أوميد أوكرى بعد غياب عام كامل وتخطينا بعض الفرق فى الدورى والحمد لله.

ونجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.

بهذا الفوز تقدم فريق أسوان إلى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام متخطياً ثلاث مراكز، بعد وصول أبناء الجنوب إلى النقطة 31، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 فى المركز الأخير بالدورى.

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شهد الشوط الثانى محاولات هجومية مستمرة من فريق طنطا لتقليل الفارق، مع الدقائق الأولى إلا أنها جاءت دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس مرمى أسوان.

فى الدقيقة 54 دفع كشرى بتبدليين لتدعيم خط الوسط الهجوم بنزول محمد رزق ومصطفى البدرى، على حساب سولمون منساه وكريم الطيب، وذلك لتخفيف الضغط الهجومى لفريق طنطا.

ونجح محمد إسماعيل لاعب أسوان فى تعزيز تقدم فريقه على حساب طنطا، بعدما انفرد إسماعيل بعلي فرج حارس مرمى طنطا، ليضيف الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فى الدقيقة 63 دفع أيمن المزين بالثنائى أحمد سالم صافى، وأونش منهياً تبديلاته الخمسة فى اللقاء، وذلك فى محاولة لتدعيم خط الهجوم وتقليل الفارق مع أسوان.

أجرى أحمد كشرى تبديلين دفعة واحدة لتنشيط وسط الملعب مع الدقيقة 68 بنزول محمد خليفة وأوميد أوكرى هدف أسوان العائد من إصابة الرباط الصليبى.

انحصر اللعب فى وسط الملعب مع محاولات قليلة من جانب لاعبى أسوان لاستغلال الهجمات المرتدة، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى على فرج، وفى الدقيقة 91 نجح مصطفى البدرى فى إضافة الهدف الرابع ليعزز تقدم فريقه برباعية نظيفة.

وغادر أيمن المزين مدرب طنطا، ملعب المباراة بعد الهدف مباشرة اعتراضاً على الأداء الهزيل الذى قدمه فريقه، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 94 م