شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أيمن عبدالعزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالزمالك وعلى خليل لمدرسة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين بالنادى، موافقة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور، على تعيين أيمن عبد العزيز، مديرًا فنيا لقطاع الناشئين وعلى خليل مديرًا لمدرسة الكرة الأساسية، وهانى عبادة مديرًا إداريًا لمدرسة الكرة، وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مرتضى منصور فى حضور حمادة أنور، عضو مجلس إدارة قلعة ميت عقبة والمشرف على الأجهزة الإدارية بالنادى.

وأعلن الزمالك عبر موقع الرسمى للنادى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربى والتى تقام بالمغرب، يوم 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة على استاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى فى ربع النهائى، بالفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة 3 / 1، قبل أن يخسر فى العودة بتونس بهدف دون رد، ليتأهل بنتيجة المباراتين.

يذكر أن الزمالك قد حقق بالأمس فوزًا مهما على الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد.

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.