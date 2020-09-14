شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يناقش مع ربيع يس ترتيبات معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمود سعد، المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم 19 من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لأن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.

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وقال عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجار التنسيق مع الاندية من أجل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الاول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز. وأوضح محفوظ أن هناك اتجاها لإقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر أكتوبر القادم مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال أفريقيا التى نشارك معها فى تصفيات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 24 نوفمبر المقبل بتونس، حيث يصعد منتخبان من منتخبات شمال أفريقيا.