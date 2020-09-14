شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على المقاولون يتحدث عن صعوبة لقاء الإسماعيلى وطموح تخطى المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف العام على قطاع الكرة، أن مباراة المقاولون والإسماعيلى المقرر إقامتها غداً الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، تمثل أهمية كبيرة لذئاب الجبل فى الحفاظ على المركز الثالث فى ظل المنافسة المشتعلة مع بيراميدز، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: دائماً نواجه ضحايا الأهلى واعتدنا على ضغط هذه المباريات لأن الفرق يكون لديها دوافع قوية لتعويض الخسارة أمامنا، ومباراة الإسماعيلى لا شك أنه مباراة كبيرة وخاصة أن الاسماعيلى لديه مجموعة مميزة ودائماً مبارياتنا تشهد الندية.

وواصل عادل: "نسعى للحفاظ على المركز الثالث، ولاعبينا رجال وعلى قدر المسئولية وكذلك الجهاز الفنى حتى أننا نطمع فى أكثر من ذلك".

Advertisements

فى سياق آخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب معسكراً مغلقاً، اليوم الإثنين، فى مدينة الاسماعيلية استعداداً لمواجهة النادى الإسماعيلى غداً الثلاثاء،فى المباراة التى يستضيفها استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر المسابقة المحلية، حيث يتطلع المقاولون إلى مواصلة الانتصارات للحفاظ على المركز الثالث بجدول المسابقة فى ظل تعثر فريق بيراميدز الذى تلقى ثلاث هزائم متتالية.

وكان المهندس محمد عادل فتحي قد عقد جلسة أمس مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلى، وطلب فتحي من اللاعبين استمرار الأداء والنتائج الجيدة التي قدمها الفريق الفترة الاخيرة، واكد أن تواجد الفريق في المركز الثالث مسئولية كبيرة وعلى الجميع أن يحارب من أجل الحفاظ على ترتيب الفريق والتطلع لما هو أفضل، ووجه الشكر للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين على الروح القتالية والجاهزية الفنية والبدنية مؤكدا ثقته في تحقيق هدف النادي والعودة للبطولات الافريقية.