شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد باكيا: نفسى أكون خدوم زى والدى والناس تحبنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عزمى مجاهد، لاعب ومدرب مساعد الزمالك السابق، أنه يتمنى أن يكون مثل والده في طباعه قائلا: "نفسي أكون خدوم زي والدي والناس تحبني، لأن دلوقتي المسئولية بقت أكبر عليا وعايز الناس تقول عزمي مجاهد عرف يربي". جاء ذلك فى حواره لـ"تلفزيون الخليج 365"، خلال الفقرة الرئيسية اليوم، حيث أعد الحوار محمد محسوب وأجراه تامر إسماعيل، وأضاف أمير: والدى كان بيخاف عليا جدا لما اتأخر وقعدت امبارح أفكر محدش هيتصل بيا ويقولي مرجعتش من بره لحد دلوقتى ليه، لأنه لحد ما مات كنت بعمل حسابه فى أى حاجة بعملها".

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وتابع: "عمر والدي ما قفل تليفونه وتلاقيه في المواقف الصعبة أول واحد، وأوقات فيه ناس يقولوا ليه شوف بيتك الأول وولادك"، مضيفاً أن والده كان يرد عليهم "ولادي عارف إنهم في بيتي مطمئن عليهم، إنما الناس ممكن يكونوا محتاجين حاجة أكتر من ولادي".

وتابع باكيا:"والدي كان خدوم وصاحب صاحبه ودي عندي بالدنيا وفيه حاجات أول مرة أسمعها دلوقتي من لاعيبه كان بيدربها عنه ربنا يرحمه".