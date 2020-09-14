شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يفرض نفسه بين الأهلى والاتحاد بعد مرور 65 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 65 دقيقة من الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز والنتيجة ما زالت هي التعادل السلبي، ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى، ويجلس على دكة الأهلى كل من: مصطفى شوبير وعربى بدر وجيرالدو وأحمد فتحى ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا، فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه. ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم بطولة الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخ النادي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

جاءت بداية المباراة شطة من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف زيارة شباك زعيم الثغر كما ضغط الاتحاد تدريجياً عن طريق رزاق سيسه وأحمد رفعت، وحملت الدقيقة 11 أول فرصة حقيقة خطرة في المباراة عندما لعب بادجي كرة من ناحية اليمين وصلت أجاي الذي سدد كرة ضعيفة في "يد" حارس الاتحاد الزنفلي، كما عاد أحمد اشليخ لشن هجمة خطرة من ناحية اليمين لكنها لم تكتمل بعد تدخل دفاع الاتحاد.

بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وإزدات المباراة سخونة في أرض الملعب وتبادل الفريقين الهجمات وأهدر بادجي فرصة تسجيل هدف للأهلي كما لعب أحمد رفعت ضربة حراة غير مباشرة لم يتعامل معها مهاجمو الإتحاد بشكل جيد لتضيف فرصة خطرة لزعيم الثغر.

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هدأ اللعب وسط الملعب كثيراً وأنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بإستثناء بعض المحاولات الفردية أبرزها من بادجي ومروان محسن بعدها أعلن أبراهيم نور الدين نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ هذا الشوط بتغيير حيث شارك أحمد فتحي بدلاً من رامي ربيعة ولعب الأحمر بشكل حماسي وأعاد محمد هاني كرة قصية لمحمد الشناوي وحاول خالد قمر مهاجم الاتحاد يتدخل ويخطف الكرة لكن الشناوي تألق وأنقذ الموقف ، وبعدها نال قمر بطاقة صفراء للخشونة مع أيمن أشرف ونال أحمد فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية لاعب الاتحاد.

وأنطلق بادجي بكرة سريعة لكن محمود رزق مدافع الاتحاد تدخل في الموقت المناسب وأنقذ الموقف،

وتعرض محمود رزق لاعب الاتحاد للسقوط في منطقة جزاء الأهلي بعدما أرتطمت قدم أحمد فتحي في وجه اللاعب ليلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفار ويحتسب ضربة جزاء للأتحاد وينال أحمد فتحي بطاقة صفراء ثانية ويتم طرده من اللقاء.

وسدد أحمد رفعت ضربة جزاء في الدقيقة 62 تصدى لها ببراعة محمد الشناوي، ونال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي بطاقة صفراء للاعتراض على قرارات الحكم، ويدفع فايلر بثلاثية تغييرات هي، السولية بدلاً من أجاي ووكهربا بدلاً من بادجي ووليد سليمان بدلاً من أحمد الشيخ.