اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 14/9/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 14/9/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، الزمالك يواجه الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب، والزمالك يبرم توأمة مع نفط الوسط العراقى فى جلسة مرتضى منصور. Advertisements الزمالك يواجه الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب تقرر إقامة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا..

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