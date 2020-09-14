وولفرهامبتون يستهل مشواره في بريميرليج بالفوز على شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
استهل فريق وولفرهامبتون مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ملعب مضيفه شيفيلد يونايتد 2 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الأولى.
وحسم وولفرهامبتون الفوز منذ الدقائق الأولى حيث تقدم المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف في الدقيقة الثالثة.
وفي الدقيقة السادسة، تبعه المدافع المغربي رومان سايس بتسجيل الهدف الثاني بالمباراة.
وحصد وولفرهامبتون أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد.
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