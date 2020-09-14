عبد الحفيظ لمصراوي: إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة الثنائي ياسر إبراهيم وعلي لطفي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الثنائي سيخضع لمسحة جديدة يوم الأربعاء القادم، لمعرفة إيجابية أو سلبية العينات الخاصة بهما وقتها.

وقال عبد الحفيظ: "ياسر إبراهيم وعلي لطفي مصابان بفيروس كورونا، وسيخضعان لفحص جديد يوم الأربعاء القادم للوقوف على استمرار إصابتهما من عدمه".

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم، الإثنين، في مباراة حسم لقب دوري We المصري في غياب الثنائي المصاب.