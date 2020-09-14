الاتحاد السكندري يؤجل تتويج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أجل فريق الاتحاد السكندري تتويج الأهلي رسمياً ببطولة الدوري بعدما أجبره على التعادل السلبي في مباراة الجولة 27 في المسابقة على استاد برج العرب.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 72 بفارق 20 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه، ليصبح في حاجة إلى نقطتين فقط لحسم اللقب.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب ليتقلص الفارق مع بيراميدز الرابع إلى 8 نقاط.

ملخص المباراة:

جائت الخطورة الاولى من المباراة في الدقيقة الرابعة من جانب الاتحاد السكندري، بعدما حصل الفريق على ركلة ركنية نفذها أحمد رفعت، ليحولها مروان عطية بضربة رأسية لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ11، أرسل أليو بادجي عرضية داخل المنطقة إلى جونيور أجايي، ليتابعها النيجيري بتسديدة مباشرة لكن محمد الزنفلي حارس الاتحاد السكندري نجح في الإمساك بالكرة.

وبعد مرور ربع ساعة، سنحت الفرصة الثانية للأهلي بعدما مرر أحمد الشيخ الكرة إلى أليو بادجي، ليسددها المهاجم السنغالي لكنها مرت بعيدة للغاية عن المرمى.

وحاول الأحمر من جديد في الدقيقة 42 أملاً في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من مروان محسن إلى أحمد الشيخ على حدود منطقة الجزاء ليسدد اللاعب تحت ضغط بصعوبة بيسراه لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر.

وكاد الاتحاد السكندري أن يباغت الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بمرتدة سريعة أسفرت عن انفراد اللاعب سيسيه لكن محمد هاني تدخل ببراعة وأبعد الكرة.

ورد الأهلي بمرتدة سريعة انتهت بوصول الكرة إلى داخل منطقة جزاء الاتحاد ليسدد أليو بادجي كرة تصدى لها الحارس على مرتين لينتهي الشوط سلبياً.

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أجرى فايلر أول تغيير في المباراة بالدفع بأحمد فتحي بدلا من رامي ربيعة.

احتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضربة جزاء للاتحاد السكندري بداعي وجود تدخل من أحمد فتحي ضد محمود رزق في الدقيقة الـ58 من المباراة.

ثم قام إبراهيم نور الدين بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لأحمد فتحي بداعي الاعتراض، ليغادر اللاعب ملعب المباراة مطرودا في الدقيقة الـ59 ويضطر الأهلي لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الـ62، نجح محمد الشناوي حارس الأهلي في التصدي لركلة الجزاء التي نفذها أحمد رفعت بعد تسديد الكرة في الزاوية اليمنى.

وقام فايلر بثلاث تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة الـ66، بعدما أقحم كلا من وليد سليمان وعمرو السولية ومحمود كهربا بدلا من جونيور أجايي وأحمد الشيخ وأليو بادجي.

وتعرض حمدي فتحي للدفع داخل منطقة الجزاء ليستدعي حكم الـVAR إبراهيم نور الدين حكم الساحة ليقرر الأخير عدم احتساب ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكاد الاتحاد أن يخطف نقاط المباراة كاملة في الدقيقة 90+4 بعد انفراد من الجهة اليسرى انتهت بتسديدة أرضية أنقذها محمد الشناوي بنجاح.

تشكيل الاتحاد السكندري: محمود الزنفلي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل، مروان عطية، عمرو الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر، رزاق سيسيه.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.