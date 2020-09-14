أسوان يمطر شباك طنطا برباعية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق طنطا فوزا عريضا على نظيره طنطا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

واستفاد اللاعب ابراهيم جلال لاعب اسوان من خطأ للحارس علي فرج ليسحل الهدف الأول لفريقه، بعد عرضية ساقطة خلف المدافعين فشل الحارس في التعامل معها ليحولها جلال برأسه في الشباك.

ولم يمر سوى 5 دقائق، حتى عاد نفس اللاعب ليسجل ثاني الأهداف لفريق أسوان في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية سددها لاعب أسوان وسط غفلة دفاعة من جانب لاعبي طنطا.

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وفي الدقيقة 57، سجل محمد إسماعيل الهدف الثالث لفريق أسوان، بعدما راوغ حارس مرمى فريق طنطا، ليجد نفسه أمام الشباك ليسدد الكرة محرزا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 90، أطلق البديل مصطفى البدري رصاصة الرحمة محرزا الهدف الرابع لفريق أسوان في شباك طنطا.

وبتلك النتيجة، رفع أسوان رصيده إلى 31 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد طنطا عند 17 بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.