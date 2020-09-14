محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في الجولة الـ 27 بدوري we المصري.
واختار المدير الفني لفريق الاتحاد تشكيل مكون:
" محمود الزنفلي، محمود شعبان، اسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، رزاق سيسيه، خالد قمر.
ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 71نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام الأهلي بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.