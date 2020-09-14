خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

واختار المدير الفني لفريق الاتحاد تشكيل مكون:

" محمود الزنفلي، محمود شعبان، اسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، رزاق سيسيه، خالد قمر.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 71نقطة.