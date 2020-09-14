محمود عبد الحكيم: "أيمن حفني دماغه مش في الكرة"

يرى محمود عبد الحكيم لاعب المصري السابق، ان ايمن حفني لاعب الزمالك السابق كان يستحق مكانة اكبر من ذلك نظرا لامكانياته

الكبيرة.

وقال الحاوي في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم

اف ام: "أيمن حفني قصر في حق نفسه، امكانياته تؤهله ان يكون في مكانة اخرى".

واتم: "دماغه مش في الكورة، وامر طبيعي ان الكرة لا تعطي من لا يعطيها"