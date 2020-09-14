أحمد عبد الغني: "لازم المدربين الشباب ياخدوا فرصة"

يرى احمد عبد الغني مهاجم منتخب مصر وحرس الحدود السابق، أن من حق المدربين الشباب الحصول على فرصة حقيقية.
وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمهالاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: " الوكلاء لهم دور أساسي في عمل المدربين بمصر".
واردف: اذا كنت مسئول في اتحاد الكرة لمنعت أي مدرب من تدريب أكثر من فريقين فقط في الموسم الواحد.
واتم كلماته: "الناس متخيلة ان المدرب الشاب هو صاحب ال47 عاما، وهذا غير صحيح، لابد من ان يحصل المدربين الشباب على فرصة"
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