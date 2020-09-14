أحمد عبد الغني يكشف سبب عدم انضمامه للأهلي رغم توقيعه

أكد احمد عبد الغني مهاجم منتخب مصر وحرس الحدود السابق، انه وقع للنادي الاهلي وانهى الاتفاق على كل شيء قبل ان يقرر الاستمرار مع فريقه العسكري.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: " وقعت للاهلي وانهيت الاتفاق على كل شىء بعد جلسة مع

عدلي القيعي".

واردف: كان يتبقي لي موسم واحد مع الحرس، وكنت على وشك الانضمام للاحمر، ولكن تمسك الجهازالفني والادارة بوجودي كان سببا في عدم الانضمام للاحمر، وبعد ذلك حصلت مع الفريق العسكري على كأس مصر والسوبر.