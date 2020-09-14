محمود عبد الحكيم: خلاف وراء ابتعادي عن منتخب مصر.. وكنت قريب من الأهلي

أكد محمود عبد الحكيم لاعب المصري وبتروجت السابق، انه كان قريبا من الانضمام للاهلي موسم 2007.

وقال الحاوي في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "كنت قريب من

الانضمام للاهلي موسم 2007، المفاوضات كانت مع طارق سليم، ووافقت وقتها، ولكن بتروجت تمسك بوجودي، كنت مرتبط بشكل كبير بالفريق وبمختار مختار. وعدم عن ظهوره دوليا قال: حزنت لعدم تمثيل بلدي، ولكني راض عن مشواري سواء مع بتروجت او المصري.

وتابع: سبب عدم افراطي في الحزن لعدم الانضمام للمنتخب هو وجود اسماء كبيرة في المنتخب، مثل ابو تريكة وزيدان، فضلا عن موقف بيني وبين احد افراد الجهاز كان سببا في ابتعادي عن الصورة.