تعيين أيمن عبدالعزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالزمالك و"خليل" لمدرسة الكرة

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين بالنادي موافقة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور علي تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وعلى خليل مديرا لمدرسة الكرة الأساسيه وهاني عبادة مديرا إداريا لمدرسة الكرة. علي تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وعلى خليل مديرا لمدرسة الكرة الأساسيه وهاني عبادة مديرا إداريا لمدرسة الكرة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها منصور فى حضور حمادة أنور عضو المجلس والمشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.

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