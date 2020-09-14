الهلال السعودي يهزم باختاكور الأوزبكي ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أسيا

حقق نادي الهلال السعودي فوزاً صعباً على نظيره باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات

بدوري أبطال أسيا.

سجل ثنائية الهلال كل من سيباسيان جيوفينكو وهتان باهبري في الدقيقتين 47، 97، فيما سجل أرين

دير ديوك هدف باختاكور في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة يتصدر نادي الهلال ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أسيا برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته، فيما يحتل باختاكور المركز الثاني برصيد 6 نقاط.