الاتحاد يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي .. وبطاقة حمراء لأحمد فتحي

أهدر فريق الاتحاد السكندري فرصة ثمينة للتقدم علي الاهلي في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 27 للدوي الممتاز. ونجح محمد الشناوي حارس الاهلي في التصدي لركلة الجزاء التي سددها أحمد رفعت في الدقيقة 62 من عمر الشوط الأول. وكان ابراهيم نور الدين حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء علي الاهلي بعد تدخل من احمد فتحي علي محمود رزق مدافع الاتحاد، بعد اللجوء لتقنية الفار. احتسب ركلة جزاء علي الاهلي بعد تدخل من احمد فتحي علي محمود رزق مدافع الاتحاد، بعد اللجوء لتقنية الفار. واشهر ابراهيم نور الدين البطاقة الحمراء في وجه فتحي ليكمل الاهلي المباراة بعشرة لاعبين.

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