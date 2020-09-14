بحضور حطب وأمين .. افتتاح رائع لصالة الجمباز الجديدة بنادى الشمس

افتتح مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد مساء اليوم صالة الجمباز الجديدة بالنادي بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز واعضاء مجلس الادارة بالنادي.

أقيم الحفل وسط حضور كبير من الأعضاء والفرق الرياضية للجمباز وكانت الفرحة من الجميع بافتتاح الصالة بعد التجديد الشامل الذي طرأ عليها.

قدمت الحفل الإذاعية ريهام سويلم وبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم..وبعدها تم عزف السلام الوطني ثم كلمة خالد عويس رئيس جهاز الجمباز وبعدها كلمة د.أسامة أبوزيد وأعقبها عروض فنية رائعة لفرق الجمباز وسط تصفيق حار من الجميع.

وحرص د.أسامة أبوزيد علي توجيه الشكر لكل المسئولين الذين حضروا افتتاح صالة الجمباز مساء الاثنين .

وقال د.أسامة أبوزيد في كلمته علي هامش حفل الافتتاح أنه سعيد بحالة الفرحة الكبيرة لدي اعضاء النادي بعد التغيير الجذري في كل شيء بالنادي والذي جاء بتعب أعضاء مجلس الادارة بالكامل والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي.

واشار الي أن لعبة الجمباز ستعود للتدريبات بصورة عادية وهناك جلسة مع أولياء الأمور للاتفاق علي كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بضمان سلامة الاطفال الصغار.

وقال رئيس الشمس أنه بفضل علاقة المجلس بمسئولي

وأشار في حضور هشام حطب الي أنه سعيد بوقوفه بجواره وقت محاولة حرمانه من خوض انتخابات الشمس الأخيرة باطلا وعاد وكسب وفاز بثقة الجمعية العمومية ويفتخر بكل مجلسه وان العمل مستمر من اجل خدمة كل الشمساوية. الجمباز وبعدها كلمة د.أسامة أبوزيد وأعقبها عروض فنية رائعة لفرق الجمباز وسط تصفيق حار من الجميع.وحرص د.أسامة أبوزيد علي توجيه الشكر لكل المسئولين الذين حضروا افتتاح صالة الجمباز مساء الاثنين .وقال د.أسامة أبوزيد في كلمته علي هامش حفل الافتتاح أنه سعيد بحالة الفرحة الكبيرة لدي اعضاء النادي بعد التغيير الجذري في كل شيء بالنادي والذي جاء بتعب أعضاء مجلس الادارة بالكامل والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي.واشار الي أن لعبة الجمباز ستعود للتدريبات بصورة عادية وهناك جلسة مع أولياء الأمور للاتفاق علي كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بضمان سلامة الاطفال الصغار.وقال رئيس الشمس أنه بفضل علاقة المجلس بمسئولي الرياضة في مصر تم الاتفاق مع إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز علي توفير بساط هدية لصالة النادي بمجمع الصالات.وأشار في حضور هشام حطب الي أنه سعيد بوقوفه بجواره وقت محاولة حرمانه من خوض انتخابات الشمس الأخيرة باطلا وعاد وكسب وفاز بثقة الجمعية العمومية ويفتخر بكل مجلسه وان العمل مستمر من اجل خدمة كل الشمساوية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور حطب وأمين .. افتتاح رائع لصالة الجمباز الجديدة بنادى الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.