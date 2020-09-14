بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا “الشوط الثاني”

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر كورة لايف لمباراة الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا. تُنقل مباراة “الهلال وباختاكور” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية. اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وباختاكور اليوم (كورة لايف) اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وباختاكور اليوم (كورة لايف) اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وباختاكور اليوم (كورة لايف) Advertisements يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020. 2020. يستقبل ملعب الجنوب بمدينة الوكرة قمة مباريات المجموعة الثانية بين متقاسمي الصدارة الهلال السعودي وباختكور الأوزبكي. ويحتل باختاكور الأوزبكي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد الهلال السعودي في المركز الثاني، بينما يأتي في المركز الثالث أهلي دبي الإماراتي برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني دون رصيد. اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وباختاكور اليوم (كورة لايف) اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وباختاكور اليوم (كورة لايف) اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وباختاكور اليوم (كورة لايف)

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