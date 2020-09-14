الهلال ينتزع الصدارة من باختاكور، ويُحيي آمال أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

انتزع الهلال السعودي فوزا مثيرا من باختاكور الاوزبكي بنتيجة (2-1)، اليوم الاثنين على ستاد الجنوب في قطر ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وبفوز الهلال اليوم، صارت أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي فرصة حقيقية لمنافسة باختاكور على المركز الثاني، حيث يبتعد عنه بثلاث نقاط بعد الفوز الثمين الذي حققه على شاهر الإيراني في وقت سابق اليوم الاثنين.

نُقلت مباراة “الهلال وباختاكور” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب”.

وأنهى الهلال شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الوقت بدل الضائع، من تسديدة رائعة من الضربة الحرة المباشرة.

وتعرضت آمال باختاكور في معادلة النتيجة لصدمة قوية بعد طرد الدوربيك سوينوف في الدقيقة 64.

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ولكن رغم النقص العددي تمكن الفريق الاوزبكي من إدراك التعادل فى الدقيقة 70 بواسطة المهاجم السويسري إرين ديرديوك، جاء الهدف من تمريرة الجناح ماشاريبوف من الجهة اليسرى إلى دراجان تشيران الذي سددها قوية في المرمى لترتد من المعيوف إلى ديرديوك ليودعها بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف البديل هتان سلطان باهبري هدف الفوز القاتل للهلال، من تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء.

وانفرد الهلال بصدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط وتوقف رصيد باختاكور عند ست نقاط في المركز الثاني.

ودخل حامل اللقب “الهلال” المباراة بمعنويات عالية بعدما حسم لقب الدوري السعودي لصالحه الأسبوع الماضي، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة لحسم التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

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