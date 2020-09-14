بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري “صور لحظة بلحظة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري، والمقرر لها مساء اليوم الاثنين 14-9-2020، ضمن مباريات الجولة 27.
تنطلق مباراة الاهلي والاتحاد في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت جرينيتش، و18:30 بتوقيت جرينيتش، وتنقل على قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق المعلق المتميز “مؤمن حسن”.
ويواصل ملعب برج العرب في الاسكندرية استضافة مباريات الاهلي للجولة الثانية على التوالي مساء اليوم الاثنين، بعدما استضاف مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية يوم الجمعة الماضية، حين فاز الأهلي بثلاثية نظيفة.
ويحتاج الأهلي للفوز من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، حيث يعتلي الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق 19 نقطة عن الزمالك الثاني، وبفارق 23 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث.
ولم يفز الاتحاد السكندري سوى مرة واحدة في الدوري المصري منذ استئناف الموسم بعد جائحة فيروس كورونا، كانت أمام الإسماعيلي يوم 31 أغسطس الماضي، وسقط الفريق في فخ التعادل 6 مباريات، وخسر مباراة أمام مصر المقاصة بثلاثية لهدف في الجولة قبل الماضية.
وفاز الأهلي على الاتحاد في آخر 6 مواجهات بينهما منذ التعادل 2/2 في نهاية شهر أكتوبر 2016، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.
شاهد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري من هنا
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