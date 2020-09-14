يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

نُقلت مباراة “الهلال وباختاكور” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب”.

اقتنص فريق الهلال السعودي فوزا مثيرا من باختاكور الاوزبكي بنتيجة (2-1) على ستاد الجنوب في قطر ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأنهى الهلال شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الوقت بدل الضائع، من تسديدة رائعة من الضربة الحرة المباشرة.

وتعرضت آمال باختاكور في معادلة النتيجة لصدمة قوية بعد طرد الدوربيك سوينوف في الدقيقة 64.

ولكن رغم النقص العددي تمكن الفريق الاوزبكي من إدراك التعادل بواسطة المهاجم السويسري إرين ديرديوك.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف البديل هتان سلطان باهبري هدف الفوز القاتل للهلال.

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وانفرد الهلال بصدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط وتوقف رصيد باختاكور عند ست نقاط في المركز الثاني.

وبفوز الهلال اليوم، صارت أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي فرصة حقيقية لمنافسة باختاكور على المركز الثاني، حيث يبتعد عنه بثلاث نقاط بعد الفوز الثمين الذي حققه على شاهر الإيراني في وقت سابق اليوم الاثنين.

ودخل حامل اللقب “الهلال” المباراة بمعنويات عالية بعدما حسم لقب الدوري السعودي لصالحه الأسبوع الماضي، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة لحسم التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

إليكم فيديو أهداف الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا

هدف التقدم للهلال “جوفينكو”

هدف التعادل لباختاكور

هدف الهلال الثاني “هتان باهبري 2-1

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