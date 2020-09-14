تشكيلة الاتحاد السكندري الأساسية أمام الاهلي في الدوري المصري

أعلن المدرب طلعت يوسف تشكيلة الاتحاد السكندري الأساسية لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. واعتمد طلعت يوسف على ثنائي الزمالك السابق خالد قمر ورزاق سيسيه في تشكيلة الاتحاد السكندري الأساسية، وسيشاركهما خط الهجوم لاعب الأهلي السابق “أحمد رفعت”. وأُستبعد نور السيد من تشكيلة الاتحاد بسبب أزمة اجتماعه مع لاعبي الفريق دون علم إدارة النادي. وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندري الأساسية كالتالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي Advertisements الدفاع: محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل. خط الوسط: مروان عطية، عمرو الميداني، كريم الديب خط الهجوم: أحمد رفعت، خالد قمر، رزاق سيسيه دكة بدلاء الاتحاد عمرو خليل، السيد سالم، هشام محمد، أسامة عزب، أحمد راشد، عبدالغني محمد، انيس سلتو، مروان النجار، أحمد حجي.

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