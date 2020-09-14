بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري، والمقرر لها مساء اليوم الاثنين 14-9-2020، ضمن مباريات الجولة 27.

تنطلق مباراة الاهلي والاتحاد في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت جرينيتش، و18:30 بتوقيت جرينيتش، وتنقل على قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق المعلق المتميز “مؤمن حسن”.

ويواصل ملعب برج العرب في الاسكندرية استضافة مباريات الاهلي للجولة الثانية على التوالي مساء اليوم الاثنين، بعدما استضاف مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية يوم الجمعة الماضية، حين فاز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، حيث يعتلي الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق 19 نقطة عن الزمالك الثاني، وبفارق 23 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث.

ولم يفز الاتحاد السكندري سوى مرة واحدة في الدوري المصري منذ استئناف الموسم بعد جائحة فيروس كورونا، كانت أمام الإسماعيلي يوم 31 أغسطس الماضي، وسقط الفريق في فخ التعادل 6 مباريات، وخسر مباراة أمام مصر المقاصة بثلاثية لهدف في الجولة قبل الماضية.

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وفاز الأهلي على الاتحاد في آخر 6 مواجهات بينهما منذ التعادل 2/2 في نهاية شهر أكتوبر 2016، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

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الاهلي 0-0 الاتحاد السكندري

⛳️ ملعب برج العرب (الاسكندرية)

???? الدوري المصري (الجولة 27)

???? جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

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يصحبكم “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

يدير هذا اللقاء الحكم “إبراهيم نور الدين”

مدرب الأهلي رينيه فايلر يدخل هذا اللقاء بأربعة لاعبين في خط الهجوم..

تشكيلة الاهلي اليوم: محمد الشناوي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – حمدي فتحي – أليو ديانج – جونيور أجايي – أحمد الشيخ – أليو بادجي – مروان محسن.

دكة الاهلي : مصطفى شوبير – محمود كهربا – وليد سليمان – عمروة السولية – محمد مجدي “أفشة” – محمود وحيد – أحمد فتحي – جيرالدو – عربي بدر.

: مصطفى شوبير – محمود كهربا – وليد سليمان – عمروة السولية – محمد مجدي “أفشة” – محمود وحيد – أحمد فتحي – جيرالدو – عربي بدر. تشكيلة الاتحاد السكندري اليوم : محمود الزنفلي – محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل – مروان عطية، عمرو الميداني، كريم الديب – أحمد رفعت، خالد قمر، رزاق سيسيه

: محمود الزنفلي – محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل – مروان عطية، عمرو الميداني، كريم الديب – أحمد رفعت، خالد قمر، رزاق سيسيه دكة الاتحاد: عمرو خليل، السيد سالم، هشام محمد، أسامة عزب، أحمد راشد، عبدالغني محمد، انيس سلتو، مروان النجار، أحمد حجي.

عمرو خليل، السيد سالم، هشام محمد، أسامة عزب، أحمد راشد، عبدالغني محمد، انيس سلتو، مروان النجار، أحمد حجي. الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

5″ هدوء في انطلاقة المباراة.. واعتراضات مُبكرة من الجهاز الفني للاتحاد ضد الحكم !!

6″ الحكم يذهب للتحدث مع أعضاء الجهاز الفني للاتحاد السكندري للتعرف على أسباب اعتراضهم..

11″ ???? أوووووووووووه…أول فرصة واضحة في المباراة، آليو بادجي يمرر كرة عرضية نموذجية من الرواق الأيمن، تجد جونيور أجايي داخل منطقة الجزاء ليسددها بلمسة واحدة، لكن في منتصف المرمى سهلة في أحضان الحارس محمود الزنفلي..

15″ الأهلي الطرف الأفضل والأكثر استحواذًا وسط خوف وانكماش من لاعبي الاتحاد.. يوجد عودة مستمرة من مهاجمي الاتحاد إلى خط الوسط الدفاعي لمساعدة زملائهم على إيقاف هجمات الأهلي.

15″ ???? أووووووووووه…علي معلول يرسل عرضية خطيرة من الجهة اليسرى يُبعدها الحارس الزنفلي بقبضة اليد خارج منطقة الجزاء قبل مهاجم الأهلي..

22″ ???? جملة تكتيكية جميلة من الاهلي بين أحمد الشيخ وبادجي على حدود منطقة جزاء الاتحاد، تنتهي بتسديدة بعيدة من بادجي في المدرجات، وغضب من مروان محسن الذي كان ينتظر تمريرة بادجي.

28″ ❌ أحمد رفعت يسدد كرة ساقطة سيئة من ركلة حرة مباشرة من مسافة 40 ياردة، بدلاً من تمريرها عرضية .. تذهب سهلة جدًا في يد محمد الشناوي، وغضب من مهاجم الاتحاد خالد قمر.

30″ كولينج بريك للراحة واحتساء بعض الماء..

30″ فايلر يستغل الفرصة للتحدث مع اللاعبين..

35″ ???? اللعب هدأ قليلاً..

40″ بدأنا نشعر بالمباراة الآن.. الأهلي يستحوذ والاتحاد يركز على المرتدة السريعة..

41″ يوجد تحفز من كلا الفريقين الآن من أجل تسجيل هدف..

46″ ???????? أوووووووووووووووه…أخطر فرصة في المباراة على الإطلاق للأهلي، تمريرة عرضية من اليسار مررها حمدي فتحي، ضربها مروان محسن برأسية نموذجية لمسها الحارس بأطراف أصابعه لتمر الكرة جوار القائم الأيمن بنصف ياردة..ركنية.

47″ ???? ???? بووووووووووووم…بادجي يحصل على تمريرة نموذجية داخل منطقة الجزاء من مروان محسن بالرأس، صوبها بلمسة واحدة بالقدم في منتصف المرمى ليمسك بها الحارس الزنفلي، لو كانت في زاوية لانتهاء هدف..

47″ صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل 0/0.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني.. نفس التشكيل للاتحاد السكندري دون تغييرات.

46″ ???? مشاركة أحمد فتحي في تشكيلة الأهلي كقلب دفاع بدلاً من رامي ربيعة..

47″ ???? محمد هاني يرتكب هفوة فادحة بتمرير كرة رأسية داخل منطقة الجزاء بين محمد الشناوي وأقرب مدافع.. كاد خالد قمر يستغل الهفوة ويسدد الكرة، لكنه وصل متأخرًا، ليمسك بها الشناوي بعد خروج في توقيت مثالي من مرماه.

47″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم الاتحاد خالد قمر بعد استخدام المرفق في أحد الإلتحامات

55″ ???? بطاقة صفراء لأحمد فتحي بعد ارتكابه لخطأ مع جناح الاتحاد في هجمة مرتدة.

56″ ???? استدعاء من غرفة الفار لمراجعة الضربة التي تعرض لها “محمود رزق” داخل منطقة جزاء الأهلي، بعد لعبة خطيرة مع أحمد فتحي الذي رفع ساقه اليسرى لمنع عرضية ليجد نفسه يضرب محمود رزق ضربة قوية تسببت في سقوطه لمدة 3 دقائق لتلقي العلاج..

57″ بعد مراجعة تقنية الفار…إبراهيم نور الدين يقرر احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري.

58″ لا يزال محمود رزق يتلقى العلاج داخل منطقة جزاء الأهلي..

59″ تحضير للاعب بديل .. يبدو أن محمود رزق سيغادر الملعب بسبب الإصابة..

59″ ???? ???? طرد للمدافع البديل “أحمد فتحي” بالبطاقة الصفراء الثانية، ليطرد بعد أقل من 15 دقيقة..

61″ الآن ركلة الجزاء تنفذ .. أحمد فتحي يخرج، وأحمد رفعت على تنفيذ الركلة..