تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري “رباعي يقود الهجوم”

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام اليوم الاثنين 14-9-2020، ضمن مباريات الجولة 27 لمسابقة الدوري المصري.

ودفع فايلر بالثنائي مروان محسن وآليو بادجي في تشكيلة الاهلي الأساسية من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، حيث يسعى لتحقيق الفوز مبكرا في ظل حاجته للنقاط الثلاث من أجل حسم لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه.

فيما يقود محمد هاني الجبهة اليمنى ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، وبجواره الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف كثنائي في مركز قلب الدفاع.

فيما استمرت ثنائية حمدي فتحي بجوار آليو ديانج ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، فيما يلعب على الجناحين أحمد الشيخ وجونيور أجايي، على أن يتواجد محمود كهربا على دكة البدلاء من جديد.

وفي تشكيلة الاهلي الأساسية كذلك، يستمر الحارس المتألق محمد الشناوي بالاضافة إلى الظهير التونسي الطائر علي معلول.

ولا يتواجد صالح جمعة على دكة بدلاء الاهلي في هذه المباراة بعد المشكلة التي وقعت له في حي الزمالك (اقرأ التفاصيل).

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وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – جونيور أجايي – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: أليو بادجي – مروان محسن.

دكة الاهلي

مصطفى شوبير – محمود كهربا – وليد سليمان – عمروة السولية – محمد مجدي “أفشة” – محمود وحيد – أحمد فتحي – جيرالدو – عربي بدر.