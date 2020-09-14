ميسي الألمان يقود أهلي جدة لفوز قاتل على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

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قاد ميسي الألمان “ماركو مارين” فريق أهلي جدة لفوز قاتل بهدف دون رد على الشرطة العراقي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.
ويلقب ماركو مارين بميسي الألمان منذ أن كان بين صفوف فيردر بريمن ومن ثم بعد انضمامه لتشيلسي الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني.
ونُقلت مباراة “الاهلي والشرطة” فى دوري أبطال آسيا على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب”، على ملعب خليفة الدولي في قطر.
ولعب الشرطة أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين لطرد علاء علي مهاوي في الثواني الأخيرة للشوط الأول عقب حصوله على الإنذار الثاني.
واستغل أهلي جدة النقص العددي في صفوف منافسه وخطف هدف الفوز القاتل قبل ثلاث دقائق من النهاية بواسطة الألماني ماركو مارين.
جاء الهدف بعد ان تلاعب عبد الرحمن غريب بمدافعي الشرطة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وقبل ان يسدد طالت الكرة من قدمه لتصل إلى ماركو مارين الذي أودع الكرة في المرمى بتسديدة خاطفة من داخل منطقة الست ياردات.
الفوز رفع رصيد الأهلي في الصدارة إلى ست نقاط من مباراتين وتوقف رصيد الشرطة عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز الثالث.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.
كمان اعلن الاتحاد الآسيوي انسحاب نادي الوحدة الإماراتي بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية بسبب الظروف القهرية التي فرضها فيروس كورونا.
ويلعب نادي الوحدة الإماراتي لحساب المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي السعودي والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.
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