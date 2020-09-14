شباب أهلي دبي يهزم شاهر في دوري أبطال آسيا مع أول ظهور لكارلوس إدواردو

هزم شباب أهلي دبي الاماراتي نظيره شاهر خوردو الإيراني بهدف دون رد، اليوم الاثنين بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية فى دوري أبطال آسيا.

نقلت مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” على قناة IRIB Varzesh الإيرانية، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وشهد ستاد الجنوب بمدينة الوكرة فوز شباب الأهلي دبي بهدف دون رد، سُجل خلال الشوط الثاني من المباراة، ليحقق الفريق الإماراتي عودة مذهلة إلى مضمار المنافسة على المقعد الثاني المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، شريطة تعرض باختاكور الأوزبكي للخسارة أمام الهلال في وقت لاحق من مباريات اليوم.