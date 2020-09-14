شباب أهلي دبي يهزم شاهر في دوري أبطال آسيا مع أول ظهور لكارلوس إدواردو

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هزم شباب أهلي دبي الاماراتي نظيره شاهر خوردو الإيراني بهدف دون رد، اليوم الاثنين بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية فى دوري أبطال آسيا.
نقلت مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” على قناة IRIB Varzesh الإيرانية، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
وشهد ستاد الجنوب بمدينة الوكرة فوز شباب الأهلي دبي بهدف دون رد، سُجل خلال الشوط الثاني من المباراة، ليحقق الفريق الإماراتي عودة مذهلة إلى مضمار المنافسة على المقعد الثاني المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، شريطة تعرض باختاكور الأوزبكي للخسارة أمام الهلال في وقت لاحق من مباريات اليوم.
ويحتل باختكور الأوزبكي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال السعودي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي بثلاث نقاط، ويتذيل شاهر خودرو المجموعة دون أي نقطة، ليتأكد خروجه من دور المجموعات بخسارة اليوم.
وسيطر شباب الأهلي تماما على المجريات، وكان قريبا من افتتاح التسجيل مبكرا بعد تسديدة خادعة من عبدالله النقبي ابعدها ماتن صافايان حارس شاهر خودرو ببراعة الى ركنية (11).
وكانت نقطة التحول في المباراة عندما شارك حارب عبدالله مكان إسماعيل الحمادي (54) ثم البرازيلي كارلوس ادواردو الذي خاض اول مباراة رسمية مع فريقه منذ انتقاله اليه قادما من الهلال السعودي بدلا من عبدالله النقبي (64).
وسجل عبدالله هدف الفوز بمجهود فني رائع على الجناح تخطى على اثره لاعبين ثم سدد كرة زاحفة في شباك صافايان (75).
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.
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