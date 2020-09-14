عاجل | تشكيلة الهلال الأساسية أمام باختاكور في دوري أبطال آسيا “لوشيسكو يدفع بالقوة الضاربة”

أعلن المدير الفني الروماني “رازفان لوشيسكو” تشكيلة الهلال الأساسية أمام باختاكور الأوزبكي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

وشهدت تشكيلة الهلال تواجد القوة الضاربة، حيث قرر المدرب رازفان لوشيسكو البدء برباعي الفريق “بافيتيمبي جوميز وسيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري وأندريه كاريلو”.

وجاء في حراسة المرمى “عبد الله المعيوف” الذي غاب عن اخر مباراتين في الدوري السعودي وذلك بعدما حسم الزعيم اللقب لصالحه، ليعطي الفرصة للحارس البديل نواف الغامدي.

والتالي تشكيلة الهلال لمواجهة باختاكور:

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عبد الله المعيوف

أميري كردي – عبد الله الحافظ – جانج هيون سو – ياسر الشهراني

أندريه كاريلو – ناصر الدوسري – محمد كنو – سالم الدوسري

بافيتيمبي جوميز – سيباستيان جيوفينكو

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