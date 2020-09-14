يمليار دولار.. زيدان يستهدف 4 صفقات بمليار لاستعادة أمجاد ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة أمجاده من خلال إبرام 4 صفقات ضخمة الصيف المقبل قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، حيث يستهدف مدرب الفريق "الملكي" زين الدين زيدان 4 نجوم يعدون من الأبرز حاليا بالقارة الأوروبية والعالم.



وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن زيدان يضع 3 لاعبين فرنسيين الأول مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي (21 عاما) الذي يعد أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، وأبرز هدافي منتخب "الديوك" العامين الأخيرين.



واللاعبان الثاني والثالث هما دايوت أوبيكانو (21 عاما) مدافع لايبزيغ الألماني، وإدواردو كامافينغا (17 عاما) لاعب وسط رين الفرنسي.



كما يأمل الريال في ضم إرلينغ هالاند (20 عاما) هداف بوروسيا دورتموند، لكن قد تتأخر الصفقة لعام 2022 بعد انتهاء عقد اللاعب النرويجي مع ناديه الألماني.



وبهذه التعاقدات المحتملة، يريد المدرب تجديد الخطوط الثلاثة بهذه المواهب الشابة التي ستضمن مستقبلا مزدهرا للفريق الذي أصبح يعاني من كبر متوسط أعمار لاعبيه.



لكن ريال لن يكون طريقه ممهدا نحو أي من هذه الصفقات وخاصة مبابي الذي يعد حلم العديد من الفرق الأوروبية الكبرى لمهارته وصغر سنه، كما أن ناديه لن يفرط فيه بسهولة وسيسعى لإغرائه بتعاقد جديد يجعله يتفوق على زميله بالفريق النجم البرازيلي نيمار الذي يعد أغلى لاعب في العالم حاليا.



ويعزز من صحة التقارير الإسبانية ما أوردته صحيفة صنداي تايمز البريطانية الصادرة أمس الأحد، من أن مبابي أخطر ناديه برغبته في الرحيل الصيف القادم.



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وذكرت الصحيفة أن 4 فرق ستتنافس على ضمه، في مقدمتها ريال مدريد الذي يدربه زيدان أحد أساطير الكرة الفرنسية والذي يعد مثلا أعلى لجميع اللاعبين ومنهم مبابي.



كما يبدي برشلونة اهتماما كبيرا بمبابي الذي يمكن أن يكون الخليفة المثالي لقائد الفريق الحالي ليونيل ميسي، إضافة إلى ليفربول ومانشستر يونايتد.



وذكرت صحيفة "ذي صن" (The Sun) البريطانية أن صفقة مبابي وحدها قد تكلف الفريق الذي سيتعاقد معه نحو 400 مليون يورو (474 مليون دولار) مما يعني أن الصفقات الأربع قد تكلف ريال نحو مليار دولار، نظرا لارتفاع قيمة الثلاثي الآخر لصغر سنهم وموهبتهم الكبيرة، ويتوقع ان يصل سعر هالاند نحو نصف قيمة صفقة مبابي.

وقد انتقل مبابي عام 2017 إلى سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو (214 مليون دولار) ويستمر عقده حتى منتصف 2022.

المصدر : مواقع إلكترونية