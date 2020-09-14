رياضة | تعيين أيمن عبدالعزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وخليل لمدرسة الكرة

إكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين بالنادي موافقة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور علي تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وعلى خليل مديرا لمدرسة الكرة الأساسية وهاني عبادة مديرا إداريا لمدرسة الكرة

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها منصور فى حضور حمادة أنور عضو المجلس والمشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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ويقام اللقاء يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان الزمالك حقق الفوز أمام نظيره الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.