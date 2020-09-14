رياضة | أخر تطورات أزمة سواريز مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات أزمة سواريز مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أصبح خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الجديد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأنه إذا قرر لويس سواريز الاستمرار مع النادي الكتالوني فإنه لا يستبعد جلوسه في المُدرجات لأن النجم الأوروجواياني بات خارج خطط كومان كلياً.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي الكتالوني يضغطون على النجم الأوروجواياني من أجل دفعه للرحيل في الصيف الحالي لكي يستفيد من بيعه بدلاً من الرحيل في الصيف القادم بشكل مجاني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على هذا الأساس يبقى كل شيء وارد فمن الممكن أن يقبل سواريز بوضعية مثل هذه لكي يحصل على راتبه الكبير كما يفعل جاريث بيل ومسعود أوزيل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه على سواريز أن يبدأ تجربة جديدة وأنه هناك العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه على رأسها أتليتكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.