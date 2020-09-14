رياضة | ٢٠ لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ٢٠ لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة نادي مصر المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة نادي مصر على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.