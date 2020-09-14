رياضة | لأول مرة.. سام مرسي يظهر فى تدريبات ميدلزبره

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. سام مرسي يظهر فى تدريبات ميدلزبره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي فى تدريبات فريقه الجديد ميدلزبره لأول مرة بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نظيره ويجان الإنجليزي.

وكان نادي ميدلزبره قد أعلن هذا الأسبوع ضم النجم الدولي المصري قادما من نادي ويجان بعد أن هبط الأخير إلى الدرجة الثانية ليج وان بسبب إفلاسه.

ويعتبر سام مرسي ثالث لاعب مصري يلعب فى صفوف نادي ميدلزبره الإنجليزي بعد كل من أحمد حسام ميدو ومحمد شوقي.

وكان ميدلزبره قد خسر فى الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الدرجة الأولي "شامبيون شيب" على يد نظيره واتفورد.