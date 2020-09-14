رياضة | مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يبحث ضم تراوري وكريم طارق

دخل البوركينى إيريك تراورى، لاعب فريق بيراميدز، ضمن حسابات مسؤولى الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل، بعد ترشيحه من قبل فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس إدارة النادي الأبيض.

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كما يخطط مسؤولو الأبيض لضم كريم طارق، لاعب بتروجت، والمعار لفريق طلائع الجيش، لصفوف الفريق الكروي بنادي الزمالك، لاسيما بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في صفوف فريقه العسكري.

وفي سياق آخر كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك عن أنه سيدرس تنظيم ناديه لمبادرة لعب مباراة ودية مع الأهلي لدعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.