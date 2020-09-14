رياضة | الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يستهدف ضم لابا كودجو

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أجرى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار منصور، عدة اتصالات، مع إدارة نادي العين الإماراتي خلال الساعات المنقضية للاستفسار عن إمكانية بيع العين للمهاجم التوجولي لابا كودجو بداية من الموسم المقبل.

ودخل المهاجم التوجولي ضمن اهتمامات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لضمه في الميركاتو الصيفي تحسبا لاحتراف مصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن مرتضي منصور رئيس الزمالك، قد كشف عن وضع ميزانية مفتوحه لضم أي لاعب يحتاجه الأبيض خلال الفترة المقبلة.