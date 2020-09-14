رياضة | عاجل.. إصابة نجمي الأهلي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجمي الأهلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء غياب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأحمر عن مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" إن علي لطفي وياسر إبراهيم تعرضا للإصابة بفيروس كورونا. Advertisements وأضاف عبد الحفيظ بأن الثنائي قاما بأجراء تحليل رابيد تيست والذي أثبت إصابتهما بفيروس كورونا. وتابع عبد الحفيظ بأن كلا اللاعبين يخضعان للبروتوكل العلاجي من أجل التعافي من الإصابة. ويواجه الأهلي حاليا نظيره الاتحاد السكندري في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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