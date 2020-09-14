رياضة | الأهلي يحسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب كريم فؤاد لاعب نادي النجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبلأ.

ويتبقي هناك عقبة وحيدة أمام انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي، وهى موافقة إنبي الذى يلعب معارًا ضمن صفوفه اللاعب.

وعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المادية وكذلك جلسة مع محمد الطويلة رئيس النجوم.

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ويسعي مسؤولي الأهلي خلال الوقت الحالي إلى حسم الأمور مع إنبي من أجل إقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد.

ويحق للفريق البترولي تمديد إعارة اللاعب لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.

وشارك صاحب الـ20 عامًا هذا الموسم مع إنبي في 18 مباراة، تمكن من صناعة هدف واحد.